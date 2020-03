Pragelato, sindaco e amministrazione rispondono alla lettera firmata "alcuni operatori": «Non è il momento della polemica»

Il sindaco Giorgio Merlo e l'amminstrazione comunale di Pragelato hanno risposto a stretto giro alla lettera che abbiamo pubblicato due ore fa, che non riporta nomi in calce, ma è firmata "alcuni peratori di Pragelato" ed è stata inviata alla Giunta e in Comune. «Non è il tempo delle polemiche, soprattutto quando provengono da documenti che non sono firmati - risponde l'amministrazione Merlo -. Ma intendiamo, comunque sia, dare una prima risposta».

«Abbiamo ricevuto una lettera, non firmata da nessuno se non da un gruppo di ‘operatori’ di Pragelato che lamentano una presunta ‘assenza’ dell’Amministrazione in questa drammatica emergenza sanitaria che ci colpisce tutti». Segue una serie di punti che si propongono di rispondere nel merito.

LA RISPOSTA PER PUNTI

1) Attraverso una indispensabile e necessaria azione mediatica, abbiamo diffuso nelle ultime settimane una serie di decisioni e di scelte dell’Amministrazione Comunale che hanno avuto l’effetto concreto, da noi auspicato e perseguito sin dall’inizio di questa emergenza sanitaria, di frenare e contenere il più possibile gli arrivi a Pragelato. Soprattutto dei non residenti per motivazioni che proprio oggi ricordano ancora e ripetutamente le varie ordinanze del Governo e della Regione Piemonte. Per non parlare dei richiami di tutta l’informazione italiana. Scelte che ci sono state ripetutamente, e giustamente, richieste da moltissimi cittadini di Pragelato. E possiamo dire, oggi, che questa azione di sensibilizzazione e di decisioni ha prodotto risultati concreti e tangibili per la comunità di Pragelato. Obiettivi che, ci pare di capire dagli estensori della lettera, non sono stati condivisi perchè, si sostiene, che tutto ciò che è riconducibile al tema delicato dei controlli e degli spostamenti è sufficiente il buon senso dei cittadini per garantirlo. Noi, al contrario, riteniamo che i controlli e gli spostamenti verso Pragelato vengono fatti solo se ci sono delle regole che li disciplinano. E, non a caso, a Pragelato si vedono i risultati concreti.

2) Si dice che ogni scelta che abbiamo fatto non è stata preceduta da incontri, peraltro vietati per legge, come tutti sanno. Noi le scelte e le decisioni le abbiamo fatte dopo una serie di contatti e, soprattutto, di richieste e di sollecitazioni che provenivano giustamente dai cittadini. Purtroppo senza una consultazione pubblica, che oggi non è prevista. E, guarda caso, sono state scelte e decisioni - del resto avanzate da moltissimi comuni - che poi sono diventate di pubblico dominio perchè normate dagli organismi istituzionali superiori e che erano già al centro del dibattito pubblico regionale e nazionale. Non ci sono mai state scelte ‘ex cathedra’. Che poi a qualcuno, non sappiamo però a chi, non piaccia il metodo di rendere immediatamente pubblico ciò che decide l’Amministrazione è una quest’azione di diversità sul metodo. A noi piace la trasparenza e la franchezza, da sempre.

3) È curiosa la polemica pretestuosa - ripetiamo, inopportuna e fuori luogo in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo - sulla necessità di non indebolire la vocazione turistica di Pragelato. O meglio, se abbiamo ben compreso, che la scelta di restringere il più possibile gli arrivi in questa fase possa compromettere il futuro turistico di Pragelato. Ma chi pensa una cosa del genere? Un mistero. In tutte le nostre decisioni abbiamo sempre sottolineato che non c’è alcun intento punitivo o discriminatorio. Anzi, al contrario, era sempre e solo dettato da ragioni legate alla salvaguardia della salute. A cominciare dai cittadini di Pragelato. Al riguardo, a avremo modo, come ovvio e giustamente, di affrontare come Unione Montana Via Lattea, di come rilanciare e incrementare l’intero comprensorio territoriale e tenendo conto della specificità di questo territorio e della sua vocazione principale. Ma fare un processo alle intenzioni, soprattutto oggi, ci pare curioso e del tutto fuori luogo.