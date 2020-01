Lutto cittadino a Virle e Pancalieri per i funerali dell'agricoltore morto nella mietitrebbia

Lutto cittadino, domani a Virle e Pancalieri, in occasione del funerale di Renato Cavaglià, 52 anni, agrotecnico e titolare di un'azienda agricola. Un volto noto tanto a Virle, dove si è verificato il drammatico evento, sia a Pancalieri, dove l'uomo abitava. Il sindaco Mattia Robasto e il collega Luca Pochettino hanno proclamato lutto cittadino in occasione delle esequie che si svolgeranno domani pomeriggio (mercoledì 29 alle 15,30) presso la chiesa parrocchiale di san Nicola vescovo, in via Vittorio Veneto a Pancalieri. La tragedia venerdì scorso, quando l'agricoltore stava lavorando alla manutenzione di una mietitrebbia nella sua azienda di via Podi 21 a Virle. L'uomo è improvvisamente caduto all'interno del potente mezzo agricolo ed è rimasto inghiottito e dilaniato dalle lame.