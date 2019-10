Settimana decisamente piovosa in arrivo!

Dopo un weekend decisamente uggioso ma con piogge deboli ed intermittenti, nella settimana in arrivo dovrebbe invece il grosso delle precipitazioni previste per le nostre zone. L’attuale configurazione in corso è infatti penalizzante per l’ovest della regione, con i massimi accumuli di pioggia concentrati tra alto ed est Piemonte, oltre al confine con la Liguria. Precipitazioni che tra l’altro rischiano seriamente di creare criticità diffuse in tali zone (Allerta Arancione emessa sia da Arpa Piemonte che Arpa Liguria). Le correnti di matrice meridionale a tutte le quote ma con un flusso prettamente da sud ovest in quota veicolano infatti tutte le piogge nelle zone sopra citate, lasciando in ombra parziale la fascia pedemontana pinerolese e cuneese. Dalla tarda serata odierna tuttavia l’intensità del flusso riuscirà ad indirizzare nuclei precipitati più concreti anche sulle nostre zone, elargendo un maggior quantitativo di acqua. Quota neve ancora elevata a sfiorare i 2800/2900m. Questa prima parte del peggioramento proseguirà fino al pomeriggio di Martedì, quando i fenomeni cesseranno temporaneamente ed il sole tornerà a farsi vedere per circa 24 ore. L’affondo perturbato sulla penisola iberica sprofonderà infatti per alcune ore fino sul nord Africa, consentendo una momentanea pausa del maltempo. Tuttavia dal pomeriggio di Mercoledì l’area di bassa pressione salirà nuovamente di latitudine portando una recrudescenza dei fenomeni, con altre piogge intense su tutto il Piemonte per l’interà giornata di Giovedì. Le temperature continueranno a mantenersi decisamente miti, con valori minimi di 14/15 °C al piano e massime a sfiorare i 20 °C durante le poche ore soleggiate previste. Quota neve sempre alta, mai al di sotto dei 2500/2600m. Buona settimana!