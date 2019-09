Bricherasio: "Diamoci una scossa", da domani l'esercitazione

Iniziano domani - venerdì 20 - le esercitazioni "Diamoci una scossa 2.0", simulazione di terremoto che coinvolgerà l'intera popolazione bricherasiese. Ad organizzare è il Comune, in collaborazione con Croce Verde, AIB-Protezione Civile, Polizia Municipale, gruppo giovani dell'Anpas Piemonte, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Pinerolo e Gruppo Alpini e Squadra Comunale di Campiglione Fenile. L'intento dell'esercitazione, che si protrarrà anche nelle giornate di sabato e domenica, è quello di testare la macchina dei soccorsi e di preparare i cittadini all'emergenza. Si partirà dunque domani mattina alle 8,30, con la simulazione dello sfollamento dei circa 350 alunni e l'attivazione della macchina dei soccorsi, che apriranno il COC (Centro Operativo Comunale) in zona Salone polivalente di piazza Don Morero e allestiranno una cucina da campo con tensostruttura. Nel pomeriggio attività al bivacco, mentre il sabato, dalle 9, si simulerà una scossa in zona S. Caterina, con tanto di ricerca di un disperso; 40 volontari Anpas parteciperanno al campo per la gestione delle tende e della cucina. Domenica 22 l'assoluta novità della simulazione del sisma con impianto audio durante la Messa delle 10,30 - con evacuazione e sfollamento dei fedeli dalla Chiesa di S. Maria -, cui seguirà l'inaugurazione dei nuovi mezzi Anpas.