Curling, Pinerolo festeggia lo scudetto grazie al Team Retornaz, ragazze argento

Scudetto meritato per il Team Retornaz. A Pinerolo festeggia il titolo italiano della massima serie la squadra composta da Joel Retornaz, Simone Gonin, Fabio Ribotta, Lorenzo Maurino. I padroni di casa se la sono visti in finale con il Trentino Cembra di Mosaner, sconfitto per 6 a 4. Al femminile, argento con poche recriminazioni per la compagine del 3S Luserna Luca Lovero: finale molto equilibrata e risultato conclusivo di 7 a 6 per le cortinesi del Dolomiti Fontel Gaspari.