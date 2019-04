Curling, a Pinerolo Team Retornaz e ragazze si giocano lo scudetto

Team Retornaz finalista: i pinerolesi si giocano il titolo italiano dopo aver superato 8 a 7 i forti rivali del Trentino Cembra, che schierano gli azzurri Mosaner e Arman, oltre a Pilzer e Ferrazza. Per i padroni di casa, determinati a prendersi lo scudetto tricolore della serie A maschile, domenica 14 alle due del pomeriggio tornano di scena Joel Retornaz e Simone Gonin, reduci dall'ottimo Mondiale in Canada, Fabio Ribotta (anche lui in orbita nazionale) e Lorenzo Maurino. Anche il 3S Luserna Luca Lovero, in ambito femminile, sempre alle 14, approda alla sfida per il titolo di campione: Veronica Zappone, Angela Romei, Emanuela Cavallo e Anna Maria Maurino hanno superato il Dolomiti Fontel di Diana Gaspari per 7 a 6.