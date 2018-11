Cavour: la 39ª edizione di Tuttomele è un successo

Tuttomele entra nel vivo e lo fa col sole: da oggi, mercoledì 14, fino a domenica 18 si intensifica il programma degli eventi a Cavour. Cosa c'è da vedere in questa 39ª edizione organizzata e gestita egregiamente dalla Pro Loco? In piazza Sforzini prosegue la spettacolare mostra della produzione frutticola locale; in via Martiri, gli stand dei Comuni del Cifop: Cavour, Campiglione F., Bibiana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Bricherasio, S. Secondo, Pinerolo, Osasco, Garzigliana. Sotto i portici: bancarelle dei paesi ospiti: dal Friuli-Venezia Giulia la Pro Loco di Aviano (Pordenone), dalla Sardegna la Pro Loco di Uta (Cagliari), la Puglia, dalla Sicilia la Pro Loco di Ribera (Agrigento). Nell'area Spettacoli in piazza Martiri, tutte le sere intrattenimenti a cura dei “Danzatori di Bram” e distribuzione del succo di mela caldo e vin brulè. All'Expo-agri piazza Solferino approfondimenti tecnici e scientifici nel padiglione dedicato al mondo della mela: "Bio-diversità, scienza e tecnica della frutticoltura, andiamo al succo" a cura degli studenti dell'Ist. Agrario e Scuola Malva. Sempre in piazza Solferino, sabato e domenica torna il "Percorso di potatura" con i tecnici frutticoli del Cifop e le consulenze gratuite di Sergio Bunino. All'Expo Outdoor: fiera della meccanizzazione agricola nell'area fieristica “Nanni Vignolo” (via Goito / via Goitre), “Cavour Mercato” a cura di Alfiere Snc e stand Pinfruit.

Proseguono fino a domenica 18 le mostre: “Obiettivo agricoltura” (Tuttomele, piazza Sforzini) - “Uccelli nidificanti sulla Rocca di Cavour” di Nino Perassi (biblioteca) in collaborazione con gli Amici del Po di Villafranca. Nel salone comunale, modellismo statico a cura dell'AMP. Per la pittura: Caterina Bruno “C’era una volta una mela” (via Giolitti 83); Maria Magnano “Territorio, tradizioni, cultura” (via Re Umberto 4 ang. via dei Fossi); Michele Morello “La poesia del territorio” nei paesaggi e scorci cittadini (via Giolitti 5); Elia “Movimenti d’acqua” (via Giolitti 71). Aperti durante la settimana il Museo d’arte sacra parrocchiale, chiesa di S. Croce in via Giolitti 73, e il Museo Archeologico Caburrum all'abbazia S. Maria con la mostra temporanea “Da Vibio Pansa a Proietto. Nuovi ritrovamenti da Forum Vibii”.

MERCOLEDÌ 14

• Ore 15: Apertura rassegna fino alle ore 23.

• Ore 21: Grande serata di Ballo liscio "La Tarantinata" con l'Orchestra Tarantino Family (Teatro Tenda). Ingresso 10 euro.

• Ore 21: Concerto dei Loscki Bosky (Area Spettacoli, piazza IV Novembre).

GIOVEDÌ 15

• Ore 15: Apertura rassegna fino alle 23.

• Ore 21: Serata nazional popolare con Le Nostre Valli e la comicità di "Gianni & Giangi" (Teatro Tenda). Ingresso 6 euro.

• Ore 21: Orchestraperta - FA + Circolo Artistico, ensemble orchestrale (Area Spettacoli, piazza IV Novembre).

VENERDÌ 16

• Ore 9: Presentazione del progetto "Pianeta Cibo". Convegno "Il consumo oggi, esperienze dal mondo e immaginario del cibo", con la partecipazione straordinaria della band torinese "Eugenio in via Di Gioia". Ingresso libero (Teatro Tenda).

• Ore 15: Apertura rassegna fino alle ore 23.

• Ore 21: La banda musicale S. Lorenzo di Cavour, la Corale S. Siro di Virle Piemonte, il coro parrocchiale S. Grato di Piscina e il gruppo teatrale "Attori it's time" presentano lo spettacolo "La Grande Guerra - Nel vivo del ricordo". Ingresso libero (Teatro Tenda).

Ore 21: Spettacolo di danza e Rockabilly Jive (Area Spettacoli, piazza IV Novembre).

SABATO 17

• Ore 9: Mercato agricolo con i produttori di "Campagna Amica" (piazza Sforzini).

• Ore 10: Apertura rassegna fino alle ore 23.

• Ore 11,30: "Tuttomele Self" al Teatro Tenda.

• Ore 13: distribuzione frittelle di mele (Area fieristica Nanni Vignolo).

• Ore 14: apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (via Borgi).

• Ore 15: dimostrazioni e Corsi di modellismo statico (Salone Comunale, piazza Sforzini).

- Musica e ritmi tradizionali occitani per le vie di Cavour con il Gruppo musicale "Gli Allegri Mantici".

- "Percorso di potatura" a cura di tecnici frutticoli (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 16-18,30: lo spettacolo dei "Pjmasks", per tutti i bambini (Teatro Tenda). Ingresso 12 euro.

• Ore 21,30: Apple Sound, serata discoteca con Elena Tanz e Roberto Molinaro. Ingresso 8 euro (Teatro Tenda).

- Serata di balli occitani e tradizionali per tutti con il Gruppo musicale "Gli Allegri Mantici" (Area spettacoli, piazza IV Novembre).

DOMENICA 18

• Ore 9: Mercato agricolo con i produttori di "Campagna Amica" della Coldiretti (piazza Sforzini)

• Ore 9,30: "Percorso di potatura" a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 10: Apertura rassegna fino alle ore 20.

• Ore 10,30 e ore 14: visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell'associazione "Vivi la Rocca" (Info ProCavour).

• Ore 11: Concerti brevi all'Abbazia con il Duo Harpalium: Fulvia Barotto al flauto e Claudio Bonetto alla chitarra.

• Ore 11,30: "Tuttomele Self" (Teatro Tenda).

• Ore 13: Frittelle di mele (piazza IV Novembre e area fieristica Nanni Vignolo).

• Ore 14: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (via Borgi).

• Ore 14,30: Paese in festa, kermesse per le vie cittadine con la Banda musicale Pompeiana.

• Ore 15: "Percorso di potatura" (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 15 e ore 16: Concerti brevi all'Abbazia.

• Ore 21: ballo liscio con l'Orchestra "I Roeri" (Teatro Tenda, area fieristica Nanni Vignolo). Ingresso 7 euro.