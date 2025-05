Ciclismo, domenica 22 giugno a Pinerolo gran finale del Giro Next Gen

Come nel 2022 sarà ancora Pinerolo a decretare il vincitore finale del Giro d’Italia Next Gen. Domenica 22 giugno, partenza ed arrivo dell’ultima tappa, che vive un nuovo appuntamento a braccetto con il ciclismo internazionale, nel solco di un consolidato e rinnovato protagonismo sui massimi palcoscenici del pedale. Il patron Elvio Chiatellino asseconderà la richiesta giuntagli in questi giorni dal direttore del Giro, Mauro Vegni. Manca pochissimo al via della corsa rosa under 23, che dovrebbe essere finalmente presentata il 26 maggio, nel giorno di riposo del Giro d’Italia. Dal 15 al 22 giugno, la partenza dovrebbe avvenire da Rho con una cronometro individuale. Poi, il giorno dopo, da Rho Fiera Milano a Cantù e terza tappa da Albese con Cassano al Passo Maniva. Manerbio-Salsomaggiore Terme, Fiorenzuola d’Arda-Gavi e Ovada-Aqui Terme saranno il preludio alla settima tappa con arrivo in salita da Bra a Pratonevoso. Ed eccoci a Pinerolo, che già ospitò il Giro Next Gen nel 2022, quando a San Maurizio s’impose il transalpino Grégoire, oggi professionista con la Groupama-Fdj. Edizione che premiò il britannico Hayter. L’anello del percorso di quest’ultima frazione(il via da corso Torino) toccherà ampia parte del Pinerolese, sconfinando a Barge e transitando quindi in pianura a Villafranca Piemonte. Prevista anche l’ascesa al Colle Braida ed alla Colletta di Cumiana, mentre via Principi d’Acaja, affrontata due volte, rappresenterà un collaudato e spettacolare punto di passaggio. Arrivando da Cumiana, e superato per la prima volta il muro in pavè a Pinerolo, i corridori raggiungeranno San Secondo per affrontare un'inedita e durissima cote: via Massera fino a Prarostino, scollinamento a 10 dall'arrivo. Da San Maurizio, come al Giro nel 2016 e nel 2019, si scende al traguardo di corso Torino, all’altezza di piazza Cavour. Un classico.