Da Palermo a Osasio per rapinare la banca, cinque arrestati

Arrivavano da Palermo i banditi accusati di aver rapinato nel febbraio dello scorso anno la Banca Territori del Monviso di piazza Castello 10 a Osasio.

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino, coadiuvati da personale della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, hanno arrestato in Sicilia cinque persone: due 48 enni, un 30enne, un 49enne e un uomo di 50 anni, tutti quanti sospettati di aver commesso due rapine ai danni di due distinte filiali bancarie, a Osasio e a Moncalieri, appropriandosi complessivamente di più di 110 mila euro in contanti.

La misura cautelare è il risultato di un’articolata attività investigativa, eseguita attraverso il fondamentale ausilio offerto dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle agenzie bancarie e di quelle comunali.

I carabinieri hanno accerato che entrambe le rapine sono state realizzate da una banda proveniente da Palermo.

I soggetti viaggiavano separati per non destare sospetti. Il modus operandi prevedeva che prima di ogni colpo venivano effettuati numerosi sopralluoghi finalizzati a verificare le condizioni dei luoghi.

I banditi erano divisi in esecutori materiali e basisti. Dopo il colpo, la fuga avveniva con un’auto rubata con targhe contraffatte.

La “squadra” rimaneva poi a Torino giusto il tempo per spartirsi il bottino – recuperato per buona parte dagli investigatori – prima di rientrare in Sicilia a bordo di un’auto diversa da quella con cui erano arrivati.

Quattro dei presunti rapinatori sono stati accompagnati presso il carcere “Pagliarelli-Lorusso” di Palermo, mentre il quinto, uno dei due 48enni, è stato raggiunto dalla misura cautelare presso il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino perché detenuto per altra causa.