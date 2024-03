Volley A1 femminile, sconfitta 3-0 dalla capolista Conegliano: a Pinerolo manca un punto per i playoff

Un Imoco Doc Conegliano reduce dalla Champions (giovedì semifinale di ritorno in Turchia)non si distrae contro Pinerolo, consapevole del valore dell’avversario. Parziali di 25-19, 25-18, 25-20.Nel primo set le padrone di casa fanno leva anche su quattro ace e 3 muri per gestire un primo mini-break con Haak, Plummer, Wolosz, Lubian e Squarcini ad offrire grande potenza di colpi. Santarelli non ha certo risparmiato le punte di diamante. Dal 9 a 9 nel secondo parziale, ecco il nuovo allungo del Conegliano, nel contesto di una gara che si conclude con grande efficacia veneta al servizio. Dopo i 25-19 e 25-18 delle prime due frazioni, le pinelle hanno il merito di interpretare in modo combattivo il terzo set, giocato in parità fino al 16-16. Wash4green archivia una sconfitta anche preventivabile con il 25-20 che fissa il risultato finale. Alle pinerolesi manca un punto per raggiungere i playoff, attenzione massima all’ultima gara di regular season prevista domenica prossima a Villafranca Piemonte , ospite il già retrocesso Trentino, per nulla in disarmo come dimostra la vittoria odierna. Commenta coach Marchiaro: “Bella partita onorata la sfida i dettagli fanno la differenza in questo momento. Qualità tecnica molto alta da parte loro”. Ed aggiunge Chiara Mason: “domenica ci attende una finale”. Nel pomeriggio, Casalmaggiore-Vallefoglia è finita 3-1 e le cremonesi sono ancora in corsa per un posto tra le prime otto, mentre le marchigiane rimangono appaiate a Pinerolo, in attesa che Roma (pure lei a 34)affronti domenica al PalaWanny la lanciatissima Scandicci.