Volley A1 femminile, PInerolo esce a testa alta dai playoff: 1-3 per MIlano di Super Egonu

Un punto di Paola Egonu regala il passaggio alle semifinali alla Vero Volley, archiviando una stagione da incorniciare per le pinelle. La Wash4green esce a testa altissima, tra il “grazie ragazze” intonato a gran voce dai suoi sostenitori, perchè Pinerolo ha onorato come meglio non poteva la prima volta nei playoff. Padrone di casa ancora incollate sul finire di quarto set, quando le pinelle speravano di approdare ad un nuovo tie-break, dopo aver fatto tremare l’Allianz Cloud. Milano ha fatto suo nettamente il primo set, cedendo invece nel secondo parziale ad una squadra di Marchiaro scrollatasi di dosso la tensione. Terzo set di marca ospite, mentre nel quarto la Wash4green ha dato vita ad una reazione tangibile. Dieci muri e otto ace hanno inciso non poco sul risultato, così come i 27 punti di Egonu. Questo Pinerolo rivendica con orgoglio l’interezza della propria navigazione nel campionato più bello del mondo, resa perigliosa da infortuni.

PRIMO SET

Nella bolgia del Palabus Company è MIlano ad allungare sul +6(7-13), dopo un inizio punto a punto. Tensione palpabile non solo fuori dal campo e si tratta anche di reggere l’impatto della potenza di fuoco delle ospiti, sospinte da Egonu e Sylla. Il divario si amplia sul 10-21, la Vero Volley è consapevole di quanto sia importante dare la sua impronta alla gara. Primo parziale: 13-25.

SECONDO SET

Al cambio campo, Wash4green chiamata a non perdere serenità, condizione base per affrontare una rivale di questo livello. Orgoglio corale e braccio di Storck per il 6-6 e sempre l’elvetica, incontenibile, sigla il vantaggio, 8-7 che diventa 12-8 per le pinerolesi, salite di tono, reattive e meno contratte. Vero Volley torna sotto da +6, costringendo Marchiaro a chiedere time-out. Mason fa +4(22-18). Ci sono 4 set ball per l’1-1: Sorokaite mette giù il 25-22.

TERZO SET

Inizio di marca milanese, con Egonu sugli scudi realizzativi. Lo scarto maturato dalle ricompattate ospiti arriva a 6-13 e in progressione a 9-17. Un break sul 10-20 produce un parziale riavvicinamento delle locali, prima del 14-23 che vede la Vero Volley ipotecare il terzo set, tanto che il 16-25 chiude il discorso in favore delle ragazze di Gaspari.

QUARTO SET

Il primo +2 del Milano è opera di Egonu e pure Cazaute regala punti preziosi alle sue(3-6). Triplo ace vincente in successione di Egonu a siglare il 4-11, parziale interrotto da Polder. Si oppongono la fretta di chiudere i giochi da parte della Vero e per contro la volontà di non lasciare nulla di intentato. Il 12-15 riapre speranze in casa Pinerolo, e c’è addirittura il 15.15 con 7-1 di parziale delle ragazze di Marchiaro. In partita e giocarsi un nuovo accesso al tie-break nell’arco di quattro giorni contro le finaliste di Champions è meritato. Storck mette giù il 1 E’21-25.9 pari. A quel punto il rush vincente che decide la pratica per MIlano.