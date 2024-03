Volley A1 femminile, -1 a Pinerolo-Milano: a Villafranca c'è Egonu, Wash4green ci crede

Per Pasqua il menù sportivo è ghiotto: domenica 31, alle 17, Wash4green Pinerolo – Vero Volley Milano catalizza l’attenzione ben oltre l’involucro di un Pala Bus Company logicamente tutto esaurito. Arriva Paola Egonu, arriva una compagine che ha raggiunto 63 nella regular season, arrivano le finaliste di Champions. Dopo quanto avvenuto mercoledì scorso, quando le pinelle sono andate vicinissime al colpaccio all’Allianz Cloud, gara 2 dei Quarti di Finale assume ancora più interesse. Riuscirà la Wash4green ad allungare la serie fino a gara 3? Non vanno precorsi i tempi, anche se la “bella” sarebbe imminente. Sono fatti così questi playoff, prima volta tra le prime otto della massima serie genera emozione in chi li vive sul taraflex, orgoglio territoriale in chi vi assiste(a proposito, diretta su Sky Sport Arena). Il programma di gara 2 inizia oggi, sabato 30, nelle Marche, con Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci. Alle 20,30, battenti aperti al Pala Gianni Asti, dove dopo il blitz novarese Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha la possibilità di eliminare l’Igor Gorgonzola Novara, accedendo alla Semifinale. Domenica, dopo Pinerolo – Milano, ecco Aeroitalia SMI Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano. La sconfitta del Pala Lido, maturata solo al tie break, ha dimostrato quanta personalità e carattere facciano parte ormai del DNA delle pinerolesi, sospinte nell’occasione da Storck. Coach Michele Marchiaro ci ha spiegato: "Arriva una gara che non ha bisogno di presentazioni. La prestazione di mercoledì è stata ottima ma si possono ancora raffinare alcuni aspetti. Non dovremo pensare ad allungare la serie ma ogni singolo punto”. Sul fronte opposto parla Marco Gaspari, alla guida dell’Allianz Vero Volley Milano: "Di sicuro il primo match ha dimostrato ancora una volta che non ci si può permettere di abbassare il livello del nostro gioco. Pinerolo è una squadra solida e ordinata con un gioco rapido e se non si mantiene ordine si rischia molto. Domenica saremo a casa loro, dove le piemontesi in stagione hanno ottenuto risultati molto importanti. Sarà necessario alzare l'asticella e dare più ordine in primis al nostro muro difesa e poi alla nostra fase cambio palla. I playoff sono un campionato a parte e non si deve mai dare nulla per scontato".