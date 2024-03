Volley A1 femminile, per Pinerolo playoff ad un passo: arriva il lanciato Casalmaggiore

Mancano tre giornate al termine della Regular Season della Serie A1 Tigotà di volley femminile: Domenica 10 marzo, alle 17, Pinerolo riceve Casalmaggiore nella domenica che può regalare alla Wash4green lo storico accesso ai playoff. Sfida importante ai fini del miglior piazzamento tra la sesta e l’ottava piazza, con le pinelle (34 punti) che conosceranno il risultato ottenuto da Vallefoglia(32) nell’anticipo televisivo del sabato sera.Se nelle Marche arriva la capolista Conegliano, rullo compressore, Roma, settima con pari punti rispetto a Pinerolo, ha uncompito decisamente più agevole, ospitando il Trentino fanalino di coda. Tornando a quanto avverrà al Pala Bus Company, la compagine lombarda si presenta motivata dalla vittoria interna ottenuta ai danni del Milano e costata cara ad Egonu e compagne. Coach Michele Marchiaro fa leva sulle motivazioni forti delle sue giocatrici, sull’importanza del sostegno da parte del pubblico: «Dopo il complicato pomeriggio di Scandicci dove i valori tecnici si sono confermati in maniera anche troppo marcata non resta che guardare al prossimo match e alla stimolante sfida di fermare la corsa impetuosa di Casalmaggiore». Sul fronte Casalmaggiore(nona a -9 dal Pinerolo), Chiara de Bortoli racconta: «mercoledì abbiamo mantenuto alto il livello soprattutto nel servizio, con l'opportunità di gestire al meglio il nostro muro/difesa e la fase di contrattacco. Con Pinerolo dovremo approcciare la partita nello stesso modo, con aggressività. Giocare nel loro palazzetto è davvero difficile. Cercheremo di fare di tutto per dare del nostro meglio per puntare ai playoff"".