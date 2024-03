«Pericolo di grandi valanghe»: domenica 10 marzo allerta arancione su gran parte del Piemotne

Il bollettino di Arpa Piemonte dispone l’allerta arancione da domani, domenica 10 marzo, nella maggior parte delle zone di montagna della Regione per il rischio di grandi valanghe. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sarà aperta quindi dalle ore 8 alle ore 24 per monitorare la situazione e disporre interventi in caso di necessità.

«La Regione Piemonte invita i cittadini a prestare particolare attenzione se decidono di effettuare spostamenti nelle aree di montagna» dice l'ente in un comunicato. Il Comunicato colloca la fascia occidentale delle Alpi Cozie (alta val Susa, Chisone, Pellice e Po) ancora in zona gialla (fenomeni localizzati) anche nella giornata di domani con tutte le altre aree dell'arco alpino regionale in allerta arancione (fenomeni diffusi). Le maggiori precipitazioni si sono registrate nell'area delle Alpi Marittime e cuneesi.