Pinerolo: meteo avverso, rinviata la "Just the Woman I am" a domenica 10 marzo

Per questo weekend le previsioni non lasciano scampo e dovremo fare i conti con piogge abbondanti. Causa meteo avverso la corsa "Just The Woman I am" prevista per domenica 3 marzo, è rinviata di una settimana a domenica 10 marzo.

Chi lo desidera potrà iscriversi alla corsa/camminata di 5 km, dedicata a sostenere la ricerca universitaria sul cancro, direttamente la mattina del 10 marzo in Piazza Vittorio Veneto.