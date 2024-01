Osasio: è iniziata la demolizione dell’ex casa parrocchiale

Sono partiti i lavori di demolizione dell’edificio che per secoli è stato la residenza del parroco, poi da anni abbandonato ed inagibile, ed ora darà vita ad una casa comunitaria in social –housing, (1milione 350mila euro), che beneficia del finanziamento di un milione 200 mila euro da parte del Pnrr “Missione inclusione e coesione”.

Dopo aver acquistato l’area, l’Amministrazione si è subito attivata per dare compimento ad un intento che si rincorreva da tempo migliorando ed accrescendo i servizi essenziali per i residenti, in particolare i più fragili: prenderanno posto dieci mini alloggi per anziani, un poliambulatorio con tre sale ed un locale commerciale di 130 mq.

Tempi di realizzazione per la Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia che si è aggiudicata l’appalto, 12 mesi; la direzione lavori è affidata all’ ing. Mario Berger dello studio Orbyta Engineering di Torino.