Pinerolo: brindisi di capodanno in piazza o in teatro

Il culmine del lungo periodo di feste natalizie sarà il veglione di Capodanno, che da sempre richiama tanti cittadini con il desiderio di dare il benvenuto all'anno nuovo con un brindisi collettivo. A Pinerolo prima della classica festa di piazza, il Comune con la Fondazione Piemonte Dal Vivo organizza al Teatro Sociale una serata in compagnia della splendida voce di Antonella Ruggiero. L'appuntamento (ore 21,30) si chiama "Concerto versatile". I biglietti sono in prevendita all'Ufficio del Turismo o sul sito di Vivaticket. A seguire, ritorna il "Capodanno in piazza", dalle 23 alle 2,30 in piazza Vittorio Veneto. Suonerà la band Le Cannonate (beat Anni ‘60) e seguirà un dj set. A mezzanotte, spettacolo piromusicale senza botti per non spaventare gli amici animali. Panettone, spumante e bevande sono offerti da Galup e Centro commerciale Le Due Valli e IperCoop.

Foto Costantino