Capodanno: appuntamenti in compagnia

Anche quest’anno la sera del 31 dicembre non mancheranno appuntamenti in piazza salutare il nuovo anno in compagnia.

Nichelino

Alle 20,30 Cenone di Capodanno al Quartiere Oltrestazione. Serata danzante con Davide, Anna, Enzone. Prenotazioni al bar del Comitato Info ai n. 334 300.1448 e 347 510.3344.

Pinerolo

Dalle 23 alle 2,30 Capodanno in piazza Vittorio Veneto, concerto de "Le cannonate" dj set e spettacolo piromusicale. Distribuzione panettone, spumante con supporto di Galup, Centro Commerciale Le Due Valli e Ipercoop.

San Pietro V.L.

Cenone di Capodanno al Salone Polivalente. Costo 60 euro, prenotazione obbligatoria al n. 331 444.1145 o 335 535.3401. Musica con dj Edozeta.

Torre Pellice

Dalle 11,30 aperitivo a Santa Margherita con Christmas Carols.

Vigone

Capodanno Fidas al Pala Varenne, in piazza V. Emanuele. Prenotazioni al n. 338 256.7644.

Villafranca P.te

Cena di Capodanno al Centro Incontro Senior per i tesserati (info al n. 350 168.7107). Al PalaBus Company Cenone di Capodanno dalle 20, a cura di Amministrazione comunale e Pro Loco; info e prenotazioni al n. 366 490.6502 (tutti i giorni dalle 18 alle 22).