Football americano: a gennaio tre sfide tricolore per i Giaguari Torino

Saranno tre le formazioni dei Giaguari che disputeranno le finali dei campionati giovanili a Firenze, allo Sport Center, il prossimo 6/7 Gennaio. La Under 12, la Under 18 e la Under 21 si sono, infatti, qualificate, nei rispettivi gruppi, per la due giorni che assegna i titoli: la Under, invece, 15 è caduta all’ultimo ostacolo, battuta dai Seamen Milano, squadra decisamente di un livello superiore.

Ma chi incroceranno nel rendez vous toscano? L'Under 12 sarà impegnata, domenica 7 gennaio alle ore 10, contro Legio XIII Roma: l'altra semifinale tricolore vedrà di fronte Daemons Cernusco contro Titans Romagna. L'Under 18, invece, sabato 6 gennaio alle ore 20, si giocherà, direttamente, la finalissima scudetto contro i Panthers Parma. L'Under 21, invece, affronterà la sfida decisiva di Coppa Italia contro i Marines Lazio: la partitissima è fissata per domenica 7 gennaio, alle 15.30.

Però, come sono arrivate le tre Under all'appuntamento tricolore decisivo?

Facciamo un passo indietro, andando in ordine crescente con i rispettivi gruppi di qualificazione: domenica scorsa, l'Under 12 ha affrontato i Daemons due volte, vincendo la prima (decisiva per il passaggio del turno) per 56-40 e perdendo (con una rotazione dei ragazzi mandati in campo) la seconda per 46-20, partita ormai ininfluente ai fini della qualificazione.

L'Under 18, invece, in trasferta a Firenze, ha avuto la meglio sui Guelfi per 21-7. Primo tempo di assoluto dominio, ultimi due quarti in controllo, con i padroni di casa che, però, hanno realizzato un solo touchdown con relativa trasformazione.

Infine, fiore all'occhiello, l'Under 21 che si è imposta per 29-13 sempre sui Guelfi in quel di Borgaretto, rimanendo compatta, per tutto il match, sia in attacco che in difesa. È stato il quarterback Duranti a mettere il sigillo definitivo sulla sfida, con un'azione personale.

Per i tre team gialloneri, pertanto, appuntamento al 6/7 gennaio a Firenze, auspicando ancora ottimi risultati, con tricolore e Coppa Italia in vista...

Federico Rabbia