Vinovo: lite nella maggioranza, consiglio comunale infinito

Due ore di forti contrapposizioni, sospensione del consiglio comunale, e al termine ritiro del punto che prevedeva l'alienazione del terreno comunale di via Garibaldi. La vera notizia è che le liti e i termini più forti sono state in seno alla maggioranza. Intenzione dell'amministrazione, o meglio di parte dell'amministrazione, era redigere un bando per cederlo abbassando il valore della cubatura dai 350 euro fissati dalle norme, ai 269,99 euro stabiliti da un perizia affidata ad un professionista. Per il sindaco Gianfranco Guerrini "sono andati deserti due bandi perché oggettivamente il valore dei terreni è sceso, inoltre sulla specifica area esistono particolari condizioni. Recuperare risorse è utile a fare altre operazioni, annettendo al patrimonio comunale aree in centro. Operazioni che sono negli obbiettivi anche di amministrazioni precedenti a noi, e per mille cavilli e la ricerca di ipotesi diverse le situazioni si sono procrastinate. Penso che il rimandare le opzioni a causa dell'immobilismo della politica sia causa di mancati servizi: acquisire l'ex oratorio che oggettivamente è una bruttura, è utile a creare servizi per i cittadini e questa mancanza e' un valore che non viene conteggiato".

Diversa la visione del presidente del consiglio comunale Giuseppe Alessiato " ho provato inutilmente a dirlo in maggioranza ma esiste un regolamento per cui dopo un bando andato deserto, il possibile ribasso dev'essere al massimo il 10%. Oggettivamente una forzatura procedere tenendo conto soltanto della perizia ( costata più di 6 mila euro), delibera che va ripensata ".

Ancora più duro il consigliere di maggioranza Dario Spada "il sindaco è primo cittadino da 10 anni e non si capisce né questa fretta né perché si arrivi in aula senza che neanche noi siamo a conoscenza delle scelte prese da un manipolo di persone. Non possiamo soltanto alzare la mano". Dall'opposizione di Responsabilità Civica per Vinovo Futura sollevato in particolare la valenza del regolamento specifico per le alienazioni. Situazione durata quasi due ore fino alla sospensione e al rientro il sindaco ha confermato che " secondo noi l'operazione era legittima ma visti i pareri diversi rinviamo il punto per favorire un approfondimento e arrivare alla condivisione".