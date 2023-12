Bagnolo: frontale fra due auto in via Cave

Tanto spavento ma nessun ferito grave nell'incidente che domenice 17, poco dopo le 11 del mattino, ha coinvolto due automobili in via Cave. Le auto, una Fiat Panda azzurra e un'Opel Astra nera, si sono scontrate frontalmente. Le tre persone coinvolte non sono state ferite in modo grave. Sul posto sono interventui i carabinieri, i vigili del fuovo volontari di Barge e la Croce Rossa di Barge.

I residenti della zona da tempo segnalano la pericolosità di questa strada, tanto che dal 27 novembre al 1° dicembre la Polizia Locale vi aveva svolto alcuni controlli con l'autovelox. Al termine dei controlli erano stati 494 veicoli in transito di cui 11 sanzionati per eccesso di velocità. I residenti sostengono che si verifichino numerosi piccoli incidenti dovuti alla velocità, tuttavia dal 2016, secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte, l'unico incidente che ha coinvolto persone ferite è quello del 2021 nel quale perse la vita la giovane torinese Samanta Pascuzzi. Nello stesso periodo di tempo in via Cavour gli incidenti con feriti sono stati almeno sette, altri cinque nel rettilineo tra la fine dell’abitato e il Villaretto.

«Abbiamo valutato alcune soluzioni - spiega il sindaco Roberto Baldi - ma in quel tratto non è possibile installare dei dossi. Abbiamo pensato a un autovelox fisso ma il comandante della Polizia locale, Davide Barra, che di recente ha seguito l’iter a Paesana, ritiene che non ci siano le condizioni per ottenere l’autorizzazione della Prefettura». In pratica non si verificano abbastanza incidenti. Sulla Sanfront-Paesana le amministrazioni hanno ottenuto l'installazione di un autovelx fisso dopo tre incidenti mortali e un alto numero di incidenti con feriti.

La Polizia Locale di Bagnolo informa che anche il prossimo verranno riproposti mensilmente ulteriori monitoraggi della velocità con autovelox, dalla durata di un’intera settimana, in nuove aree del territorio comunale.