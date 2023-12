Volley A1 femminile, domenica da sold out: a Villafranca Wash4green Pinerolo riceve la "Regina" Conegliano

Non ci sarà posto per uno spillo domani, domenica 17, al Pala Bus Company, che registra l’ennesimo “sold out”. A Villafranca Piemonte, la Wash4green Pinerolo riceve “Sua Maestà” Conegliano, campionesse d’Italia il cui biglietto da visita dice tutto: 11 vittorie su altrettante gare disputate con soli 4 set persi. Alle 17, prende il via una gara dal coefficiente di difficoltà altissimo per Bussoli e compagne, galvanizzate dal successo esterno di Cremona contro Casalmaggiore e determinate ad accedere alla prossima Coppa Italia Frecciarossa. Un match che dà molte motivazioni alle padrone di casa, il cui ruolino di marcia importante si specchia nell’attuale, meritata, sesta posizione in classifica: «È sempre stimolante confrontarsi con la squadra che rappresenta un esempio di ferocia agonistica organizzata. La partita è importante ma non cambia i nostri obiettivi. Conservare un approccio costantemente positivo e costruttivo ad ogni tipo di situazione e cercare ogni settimana un'idea per migliorare il nostro gioco e il nostro essere squadra» - dice coach Michele Marchiaro, ricevendo attestati anche da parte del collega veneto Santarelli, alla guida di un organico d’alto livello orchestrato dalla regista Wolosz: "Pinerolo è una delle sorprese del campionato, quest'anno la squadra è stata rafforzata e sta facendo un ottimo avvio di stagione, andiamo in casa loro, un palasport piccolo dove non è facile giocare, per noi non sarà un impegno facile perchè è una compagine insidiosa che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque".