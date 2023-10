Volley serie A1 femminile, Pinerolo nelle Marche all'esame Vallefoglia

La quarta giornata della serie A1 femminile di volley vede Wash4green Pinerolo in provincia di Pesaro Urbino. Avversaria delle biancoblu sarà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, compagine al quarto posto in classifica con 7 punti (assieme alla Savino Del Bene Scandicci) e reduce dalla seconda vittoria in trasferta consecutiva, ottenuta sul campo dell’Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. Dal canto suo, Pinerolo, dopo i segnali di carattere offerti nel terzo set contro Novara, prova a fare lo sgambetto alle biancoverdi marchigiane, anche basandosi sulla forza di reazione fondamentale durante il successo in rimonta maturato a Firenze. Assente per infortunio la ex-Vallefoglia Sofia D'Odorico. Sarà un quarto turno che si concluderà solo il 22 novembre (Allianz Vero Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 76, Imoco Conegliano- Roma Volley Club), aperto invece da Volley Bergamo 1991 - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo del sabato. Alle 17 domenicali, oltre Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo, Itas Trentino - Il Bisonte Firenze, Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore. Alle 18.30 Uyba Volley Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara. Michele Marchiaro, coach pinerolese, presenta così l’impegno contro Vallefoglia: «Domenica ci attende una trasferta con ovvie difficoltà. Hanno molte qualità ma in questo periodo la specialità della casa è la loro capacità di ribaltare situazioni anche molto complesse quindi sicuramente troveremo una squadra coriacea, che ama giocare a viso aperto e picchiare duro. Essendo caratteristiche che ci appartengono ci sono tutti i presupposti per una nuova grande ed emozionante partita». La settimana delle "pinelle" proseguirà il 1º novembre a Villafranca Piemonte, avversaria alle 20,30 la Uyba Busto Arsizio, quindi sabato 4 novembre ecco il derby a Chieri, sempre alle 20,30.