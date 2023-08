Paesana attende il concerto Rai di Ferragosto

Alle 12,45 di martedì 15 agosto le note del "Nabucco" di Giuseppe Verdi risuoneranno sulle alture di Paesana, in alta Valle Po, in apertura del 43º Concerto sinfonico di Ferragosto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni. L'appuntamento verrà trasmesso come da tradizione in diretta nazionale su RAI 3 e RAI Sat. A dirigere l'insieme orchestrale sarà un volto noto nel Pinerolese: il maestro Claudio Morbo, che fino al 2017 ha diretto il Civico Istituto Musicale Corelli di Pinerolo.

Al Concerto di Ferragosto sono attesi circa 10mila spettatori da tutto il Piemonte. La location prescelta è Bric Lombatera, a circa 1.390 metri di quota, una balconata naturale sulla valle e sul Monviso, conosciuta per la presenza di incisioni rupestri. A differenza di Pian Munè, che era stato scelto in un primo momento, il sito si trova all’interno dei confini del Parco del Monviso, che ha collaborato all’organizzazione insieme a Regione Piemonte e Comune di Paesana.

L'accesso all'area del concerto sarà gratuito.

In navetta, a piedi o in bici

Come da tradizione ormai consolidata, l'evento si pone tra i suoi obiettivi anche quello di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente in cui si trova.

Per questo motivo, la strada Provinciale che consente l'accesso al concerto sarà chiusa al traffico di automobili, biciclette e pedoni già dalla serata di lunedì 14 agosto e fino alla conclusione dell'evento. Sono previste eccezioni per persone diversamente abili, residenti e proprietari di seconde case.

Dalle ore 7 del 15 agosto sarà disponibile un servizio navetta a 8 euro a persona andata e ritorno (info e biglietti su www.paesana.it) che lascerà i visitatori a 5 minuti dal luogo dell'esibizione.

Le biciclette potranno seguire un percorso sterrato e segnalato per biker esperti e allenati, di circa 8 km e 800 metri di dislivello, con partenza da frazione Erasca attraverso il Tournour. Un’escursione di gruppo verrà guidata dalla Porta di Valle (iscrizione 5 euro, noleggio bici 30 euro; iscrizioni entro il 12 agosto al numero 371 539.8670). Lo stesso percorso può essere seguito a piedi, tenendo conto che lungo l’itinerario non è certa la presenza di acqua. Alle 8,30, partirà inoltre un’escursione guidata a piedi da Paesana, località Erasca.

L’ottava volta nel Pinerolese

Il Concerto di Ferragosto dell'Orchestra Bruni ritorna per l'ottava volta nel territorio di riferimento de L'Eco. L'ultima era stata nel 2018 a Pian Muné (Paesana), a un paio di chilometri da dove si svolgerà quest'anno. Ed è proprio in Valle Po che tutto è nato: nel 1981 la prima edizione si tenne al Rifugio Quintino Sella, con "Le quattro stagioni" di Vivaldi eseguite dagli allievi del Conservatorio Bruni di Cuneo. Negli anni ha fatto tappa in Val Chisone tre volte: a Sestriere nel 2005 e nel 2016, a Pra Catinat nel 2006. In Valle Po i musicisti sono tornati a Paesana nel 2001 (Pian Croesio) e nel 2018 (Fontanone) e a Pian del Re a Crissolo, circa 2.000 metri di quota, nel 2013.