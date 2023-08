Corsa podistica Strapaesana: ultimi giorni per le iscrizioni

Sabato 12 agosto ritorna la Strapaesana, storica corsa cittadina di Paesana, prova di campionato Corripiemonte (adulti e master maschile e femminile tesserati F.I.D.A.L.) di 4,9 km, e camminata ludico motoria non competitiva. l’appuntamento è alla sua quarantesima edizione.

Iscrizioni alla Strapaesana

Le iscrizioni alla non competitiva possono essere effettuate al mercato del venerdì al gazebo allestito per l’occasione e fino a venerdì 11 presso Isaia Sport, Tabaccheria Olocco e Tabaccheria Badellino, oppure fino a 15 minuti prima della partenza direttamente in piazza Vittorio Veneto.

Per la corsa competitiva le iscrizioni dovranno essere fatte entro le ore 24 di Mercoledì 9 su sito www.fidal.it dalla sezione dedicata alla propria Società o eccezionalmente a [email protected]. Sempre per la parte competitiva si accettano nuove iscrizioni il giorno della gara, fino a mezz’ ora prima della partenza, pagando una penale di 3 euro.

La partenza della manifestazione è fissata, come di consueto, alle 17 da Via Po e come ormai da tradizione si concluderà in piazza Vittorio Veneto.

La lotteria

Al termine della gara si terrà la premiazione degli atleti partecipanti alla competitiva, e verranno affissi i numeri e i nomi dei vincitori della tradizionale lotteria realizzata grazie alla partecipazione di tutti gli esercizi commerciale del paese. I premi potranno essere ritirati direttamente in loco fino alle 19 oppure nei giorni successivi presso il parco La Foglia.

A partire dalle 19 la manifestazione si sposterà sul Lungo Po dove i partecipanti, pettorali alla mano, potranno ristorarsi con la consueta pasta preparata dagli Alpini di Paesana e proseguire la festa con il dj set organizzato dal Parco La Foglia.