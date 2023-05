Distretto del cibo: tre incontri pubblici, il primo questa sera a Cavour

Saranno tre le serate per la presentazione dello statuto e della costituenda Associazione del Distretto del Cibo Pinerolese sul territorio: la prima è proprio questa sera, mercoledì 31, alle ore 21 nella Sala consiliare di Cavour. A seguire, mercoledì 7, tocca a Pinerolo (stessa ora, in Sala Bonhoffer di via Arsenale 8) ed infine a Vigone (lunedì 19 giugno, ore 21, Museo del Cavallo di PiazzaVittorio Emanuele II).

Il progetto, che vede come capofila il Comune di Pinerolo, e nasce dalla collaborazione tra comuni del territorio (promotori: Cavour, Cercenasco, Scalenghe, Villafranca Piemonte, Vigone, aderenti Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco e Piscina), Diocesi di Pinerolo e Diaconia Valdese, mira a creare sinergia tra enti e produttori locali.