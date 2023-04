Pinerolo si prepara a festeggiare il 25 aprile, il programma per la Festa della Liberazione

Saranno due giorni dedicati alla Festa della Liberazione. Come è ormai tradizione le celebrazioni partiranno già questa sera, lunedì 24, con la fiaccolata organizzata dall'Anpi: ritrovo alle 21 in Piazza Facta, da lì il corteo proseguirà per le vie del centro storico e terminerà davanti al monumento dedicato alle vittime di intolleranza e violenza lungo i viali che portano a Piazza D'Armi; durante il tragitto si darà spazio ad interventi con letture ad alta voce a cura del gruppo LaAV.

Martedì 25 alle 9.30 si terrà la funzione religiosa al cimitero urbano per rendere omaggio al Sacrario dei Caduti per la Resistenza (alle 9 navetta gratuita da piazza Vittorio Veneto). Il Corteo con il gonfalone della Città di Pinerolo accompagnato dalla banda ANA partirà alle 10.45 dal Municipio e verranno depositate corone floreali alla lapide di Ferruccio Parri, al Monumento ai Caduti, al Monumento ex Internati e alla Stele ai Caduti per la Libertà; concluderanno la cerimonia gli interventi del sindaco Salvai e dell'Anpi.