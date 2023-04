Pinerolo: oggi c'è la Fiera di Primavera, le modifiche alla viabilità

A Pinerolo oggi è il giorno del ritorno della Fiera di Primavera. Per tutta la giornata, fino alle 19, il centro sarà invaso da bancarelle, rassegna florovivaistica, mercatini, vinile, Street Food Festival, Mani Creative e una grande vetrina dedicata all'equitazione - Pinerolo in sella - in piazza D'Armi.

Per consentire la realizzazione dell'evento, è stata emessa un'ordinanza di modifiche alla viabilità dal 22 al 25 aprile.

1. Divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in corso Torino e viale Giovanni Giolitti, nel tratto compreso tra piazza Luigi Barbieri e la rotatoria con viale Giovanni Giolitti, eccetto i veicoli dei concessionari di posteggio, dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

2. Divieto di transito e di sosta dei veicoli, in piazza Vittorio Veneto, controviale lato Palazzo Vittone, nel tratto compreso tra la via Giuseppe Brignone e corso Torino, e controviale lato ovest, da corso Torino a via Savoia dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

3. Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Enrico Cravero su entrambi i lati dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze, al fine di consentire il transito alternativo dei mezzi di trasporto pubblico;

4. Divieto di transito dei veicoli in via Giuseppe Chiappero, nel tratto compreso tra via Michele Buniva e corso Torino, con istituzione del doppio senso di marcia dei veicoli per i soli residenti dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

5. Divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in piazza Luigi Barbieri (tutta l'area adibita a parcheggio e la carreggiata dall'incrocio di corso Torino sino all'incrocio con via Montegrappa) dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze, consentendo il transito nella parte di piazza Luigi Barbieri, fronte istituto bancario, per i veicoli provenienti da via Buniva che potranno proseguire la marcia per via Montegrappa e per via Saluzzo;

6. Divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, da piazza Luigi a Barbieri a via Cottolengo, eccetto i veicoli dei concessionari di posteggio, dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

7. Divieto di transito e di sosta dei veicoli, in piazza Roma, nel tratto compreso tra il numero civico 6 e l'intersezione con corso Torino dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

8. Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Camillo Benso Conte di Cavour dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

9. Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in "Largo Lequio" dalle 6 di 22 aprile alle 24 del 25 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

10. Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Santa Croce dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

11. Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Giacomo Matteotti (stalli di sosta posizionati a ridosso del viale pedonale alberato) dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

12. Percorso pedonale e ciclabile in stradale Fenestrelle sulla pista ciclabile nel tratto compreso tra Piazza Giacomo Matteotti e Via Edoardo Agnelli;

13. Divieto di transito dei veicoli in via San Pietro Val Lemina nel tratto compreso tra via Cottolengo e piazza Santa Croce, con istituzione del doppio senso di marcia dei veicoli per i soli residenti dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

14. Divieto di transito dei veicoli in via Fratelli Caffaro, nel tratto compreso tra stradale Fenestrelle e via San Pietro Val Lemina dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

15. Obbligo di svolta a sinistra in via Cesare Battisti per i veicoli provenienti da corso G. F. Porporato direzione centro città, eccetto i veicoli diretti verso l'area di sosta di piazza Vittorio Veneto, dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

16. Obbligo di svolta a sinistra in via Montegrappa, per i veicoli provenienti da via Saluzzo dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

17. Obbligo di svolta a sinistra in via Cosimo Bertacchi, e in corso Ernesto Bosio per i veicoli provenienti dalla Rotatoria di via Giovanni Giolitti (del Cavallo) in direzione via Michele Buniva e in direzione valle, dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze (in viale Giolitti il tratto di strada compreso tra Piazza Giuseppe Garibaldi e la Rotatoria di viale Giolitti sarà transitabile);

18. Obbligo di svolta a sinistra in direzione via Michele Buniva, per i veicoli provenienti da piazza Roma, nel tratto compreso tra il numero civico 6 e via Buniva dalle 6 alle 24 del 23 aprile, e comunque sino al termine delle esigenze;

19. Obbligo di proseguire diritto in via Michele Buniva, all'intersezione con via Giuseppe Chiappero.