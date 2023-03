Volley A1 femminile, arriva Macerata: per Pinerolo passaggio chiave in ottica salvezza

Alle 19,30 di domenica 26 marzo, il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ospita un match importantissimo per la Wash4green Pinerolo, impegnato in una lotta salvezza tiratissima e per questo appassionante. Arriva Macerata e per le biancoblu di casa, che si annunciano sostenute dal pubblico delle grandi occasioni, c’è da bissare la conquista dei 3 punti riuscita sette giorni prima con una splendida affermazione ai danni di Bergamo. Le maceratesi della Cbf Balducci occupano l’ultimo posto con 10 punti, 4 in meno delle pinerolesi, che a loro volta tenteranno di volgere in proprio favore le tre gare restanti. Nel mirino delle ragazze di Marchiaro è tornato Perugia, a quota 16, di scena tra le mura amiche contro le marchigiane del Vallefoglia. Undicesimo turno al quale anche Macerata si presenta reduce da una vittoria con bottino pieno. A Villafranca l’incontro avrà già emesso il suo verdetto quando ancora Bartoccini Fortinfissi Perugia e Vallefoglia, che iniziano alle 21, ancora saranno opposte sul taraflex. All’andata, Pinerolo s’impose al tie-break, ora il coach della Wash4green non si basa troppo sul precedente: “A questo punto dell’anno a presentare i match bastano classifiche e statistiche. Al momento parlano di due squadre appaiate in classifica, vicine nelle statistiche e in buona condizione. La gara dell’andata non fa testo, loro hanno cambiato metà squadra e ci prepariamo quindi ad una partita equilibrata, probabilmente lunga e condita da numerose incognite. Le certezze riguardano il nostro palazzetto, il nostro pubblico e la volontà di spremere tutto quello che abbiamo” - spiega Marchiaro alla vigilia dello scontro diretto, così fotografato dal collega Luca Paniconi:“Ci auguriamo di mettere in campo la stessa intensità che abbiamo messo negli scorsi appuntamenti per ottenere il miglior risultato possibile”.