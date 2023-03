Pinerolo, domenica corsa/camminata per la ricerca sul cancro con JTWA

Tra le iniziative in occasione della Giornata Internazionale della donna, domenica 5 torna a Pinerolo JUST THE WOMAN I AM, la corsa/camminata di 5 km non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Una giornata che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Ben 550 gli iscritti, che con la loro generosità hanno permesso di raccogliere 11000 euro. La partenza è prevista alle 14.30 in Piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo Comunale(dalle 13.00 distribuzione pacchi gara), con termine della manifestazione verso le 16,30. Saranno interessate dal passaggio Via Del Duomo verso il Centro Storico, Piazza San Donato, Via Trento e Piazza Santa Croce,Via Fenestrelle, Piazza Matteotti,Viale Piazza D'Armi, viale Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza III Alpini e Via Clemente Lequio. Quindi il percorso interessa Piazza Cavour, Piazza Facta diretto in Corso Torino,Viale Giolitti (rotonda del Cavallo), Piazza Garibaldi,Via Martiri del XXI, Viale Cavalieri d'Italia e Via Cambiano. Dopo Via Rossi, ecco Piazza Marconi, Via San Giuseppe, Via Archibugieri, Via Sommeiller, Via Savoia e Piazza Vittorio Veneto. Un ultimo anello toccandoVia Brignone, Corso Porporato, Via Arsenale, Vicolo delle Carceri precede l’arrivo.