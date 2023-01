L'assessore regionale Icardi: «Riaperte le visite nelle RSA, unico obbligo: la mascherina»

L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, , rispondendo questa mattina, martedì 17 febbraio, rispondendo ad un 'interrogazione in merito all'accesso di parenti e visitatori all'interno delle Residenze san itarie assistenziali, ha specificato che: «A partire dall'inizio del 2023, il Governo ha riaperto le visite agli ospiti delle Rsa, mantenendo come unico obbligo, fino al prossimo aprile, l'uso della mascherina. La Regione Piemonte si attiene alle indicazioni nazionali. Le eventuali misure più restrittive applicate dai singoli gestori, in forza della legge nazionale, devono trovare adeguate giustificazioni. In alcuni casi, sono state già fatte delle segnalazioni alle commissioni di vigilanza dell’Asl, che provvedono agli opportuni accertamenti».

