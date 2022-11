Pinerolo: le scuole elementari e medie piantano 450 nuovi alberi con il Rotary Club

Pinerolo sarà più verde. Lunedì 21 e martedì 22 novembre in occasione della Festa Nazionale degli alberi 500 studenti delle scuole elementari e medie di Pinerolo assieme al Rotary Club pianteranno 450 nuovi piante fornite dalla Regione Piemonte su due terreni in via Toscanini. Venerdì per tutta la giornata si preparerà il terreno con buche apposite ad ospitare i nuovi alberi.