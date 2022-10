Unione Montana Pinerolese, intesa: dalla Regione 1 milione per il progetto di sviluppo cicloturistico Upslowtour

Nuove importanti risorse in favore del progetto Upslowtour arrivano nell'ambito di un corposo stanziamento regionale di 7 milioni in favore di 11 amministrazioni pubbliche. Soddisfazione per i vertici dell'Unione Montana Pinerolese, che possono così dare ulteriore slancio ad un'ambiziosa iniziativa volta a promuovere il cicloturismo come atout di territorio, puntando forte su manutenzione continua e infrastrutture a premessa delle vere e proprie azioni di sviluppo del prodotto turistico. In Regione Piemonte la firma dell'intesa necessaria all'avvio delle procedure degli accordi di programma, presente per L'Unione Montana Mauro Vignola. Il Presidente della Regione Alberto Cirio e l'Assessore al Bilancio Andrea Tronzano fanno notare come si tratti di operazione riferita ad una manifestazione di interesse tesa a unire varie fonti di finanziamento, indirizzandole a progetti già definitivi e che prevedono cofinanziamento". Unione Montana ha deciso di investire 460 mila euro e di recente ha goduto di 450 mila euro sempre in favore di Upslowtour, dal bando Pnrr delle Comunità Energetiche. La riprova di una stagione importante di decollo dell'azione estesa a 13 comuni e vari soggetti di impresa e associazionistico. Regione interviene con 1,2 milioni in favore del comune di Villafranca Piemonte, per efficientamento energetico della scuola primaria, mentre altri interventi finanziato riguardano Parco Della Seta e Castello di Bruino e Area Mercatale di Pinasca.