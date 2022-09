Pinerolo: questa sera al teatro Incontro dibattito tra i candidati in vista del 25 settembre

È tutto pronto per il dibattito organizzato dall'associazione culturale giovanile "Rumble". L'obiettivo è far schiarire le idee agli elettori (specialmente under 30) in vista delle elezioni del 25 settembre. L'incontro si terrà questa sera, alle 21, al Teatro Incontro di Pinerolo (via Caprilli 31), dove sei candidati (un rappresentante per schieramento) dei collegi del territorio pinerolese risponderanno alle domande del vice direttore dell'Eco del Chisone Alberto Maranetto. Si spazierà da tematiche locali ad argomenti di portata nazionale e internazionale.

I protagonisti della serata saranno:

- Carmen Bonino, candidata nel Collegio Camera Uninominale di Pinerolo-Moncalieri per la coalizione di Centrosinistra

- Natale Ubaldo Cacciola, candidato come capolista di Noi Moderati nel Collegio Senato Plurinominale Piemonte 2

- Antonella Pepe, candidata nel Collegio Uninominale Camera di Pinerolo-Moncalieri per il Movimento 5 Stelle e candidata come terza nel listino del M5S nel Collegio Camera Plurinominale Piemonte 1-P02

- Anna Bracco, candidata come quarta nel listino del Terzo Polo nel Collegio Senato Plurinominale Piemonte 2

- Marco Scibona, candidato nel Collegio Camera Uninominale di Pinerolo-Moncalieri per Unione Popolare

- Franco Trivero, candidato come capolista di Italexit nel Collegio Camera Plurinominale Piemonte 1 -P02.

Le prenotazioni sono oltre 200, ma il teatro ha ancora disponibili dei posti per assistere. Ingresso libero.