ASL TO3: da settembre a Pinerolo si potrà partorire senza dolore

Una grossa novità nell'ASL TO 3 da settembre andrà incontro alle donne che, all'ospedale Agnelli, vorranno far nascere il proprio figlio con parto in analgesia. La Struttura Ostetrica e Ginecologia, diretta dal dott. Andrea Bianciotto, ha infatti messo a punto il progetto, una novità per l’AslTo3, in stretta collaborazione con la S.C. Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Mauro Pastorelli.

Alle donne che lo richiederanno, verrà offerta questa opportunità, cui potranno ricorrere dopo aver seguito un percorso informativo e di approfondimento sulle condizioni di salute, per assicurare che l’analgesia possa essere applicata in piena sicurezza, per la mamma e per il/la bambino/a. Il progetto include un primo incontro conoscitivo e informativo, seguito da una visita anestesiologica ambulatoriale, durante la quale, insieme al medico anestesista, vengono chiariti eventuali dubbi sulla tecnica anestesiologica e valutata la presenza di possibili condizioni di rischio o controindicazioni.

La procedura anestesiologica prevede il posizionamento di un piccolo catetere, a livello della colonna lombare, attraverso il quale viene gradualmente introdotto il farmaco per il controllo del dolore. Si tratta di una tecnica approvata e utilizzata in tutto il mondo già da alcuni anni, anche se non ancora capillarmente diffusa fra le strutture sanitarie, e riconosciuta quale miglior tecnica per il controllo del dolore durante il parto.

Per accompagnare le donne in questa scelta, il personale AslTo3 - ginecologi e anestesisti e personale ostetrico - ha predisposto un opuscolo informativo, che risponde alle domande principali e più frequenti: in che cosa consiste la procedura di posizionamento del catetere, quali sono gli eventuali rischi, per la donna e per il bambino, quali gli effetti collaterali possibili e così via. L’opuscolo,che trovate allegato alla news, è pubblicato anche sul sito AslTo3 e scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.aslto3.piemonte.it,

“L’introduzione del parto in analgesia – dichiara il Direttore Generale AslTo3 Franca Dall’Occo –coinvolge in questa prima fase progettuale l’ospedale di Pinerolo, ma valuteremo la sua possibile applicazione a livello di azienda, insieme alle strutture interessate e in relazione alle specifiche organizzative di reparto. L’obiettivo del progetto è far sì che la donna sia libera di scegliere, in base alla propria condizione di salute, alle proprie necessità e convinzioni, e abbia a disposizione i servizi necessari per essere supportata nella scelta più giusta e consapevole, in un frangente così delicato e importante, per lei e per il suo bambino o la sua bambina”.