Virle: appena riaperto il ponte sul fiume Oitana

Si sono conclusi, con l'apertura tanto attesa del nuovo ponte, i lavori sul torrente Oitana, con il ripristino della viabilità da e verso il centro di Virle. L'intervento si era reso necessario per un adeguamento idraulico, ovvero per consentire un migliore deflusso di acqua ed evitare così le piene. Il vecchio ponte, infatti, non era più compatibile con la portata d'acqua registratisi: per evitare ulteriori allagamenti, in programma anche lavori di allargamento dell'alveo del torrente, dai 9 metri di larghezza attuali ai 15 previsti.

Lintervento è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente tramite la Regione Piemonte. Il sindaco, Mattia Robasto, sottolinea: «La Città Metropolitana di Torino ha investito oltre 650mila Euro di fondi regionali sul nostro territorio, favorendo la costruzione di un'opera ventilata da anni ma mai realizzatasi prima d'ora. Un ringraziamento doveroso va alla ditta “Godino Scavi” che in nove mesi ha concluso il cantiere. Altre persone da ringraziare pubblicamente sono l'ing. Valter Ripamonti, progettista e direttore dei lavori, l'ing. Matteo Tizzani, Direttore del Settore Viabilità della Città Metropolitana: entrambi, insieme alla loro squadra di tecnici e funzionari, hanno reso possibile l'apertura del ponte a nemmeno sette giorni dal collaudo. Un grazie, infine, a tutti i virlesi che hanno tollerato gli inevitabili disagi dovuti alla viabilità alternativa durante questi mesi di lavori».