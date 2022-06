Pinerolo: c'è Sgarbi alla mostra, il sindaco e l'assessore fanno da guida

Sorrisi, abbracci e scambi di battute tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il sindaco Luca Salvai: sarebbe di per sè già una notizia visto il carattere incazzoso dei due personaggi. La notizia vera però è che Vittorio Sgarbi di passaggio a Pinerolo diretto alla Fondazione Cosso al Castello di Miradolo con cui ha collaborato per l'allestimento di alcune mostre pittoriche, è stato invitato a vistare a mostra dell'artista Enrico Colombotto Rosso intitolata "Il Genio Visionario", promossa dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte e organizzata da Munus Arts & Culture con la partecipazione della Fondazione Enrico Colombotto Rosso e con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ad accompagnarlo nella visita il critico anche l'assessore alla cultura Milanesi (nella foto con Salvai e Sgarbi) i guali hanno ricevuto i complimenti per l'allestimento della mostra curato da Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo.