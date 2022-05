Pinerolo, si è alzato il sipario su 10 mila degli Acaja e Torch Run di venerdì 27 maggio

E’iniziato il conto alla rovescia per il ritorno per la 10 mila degli Acaja, manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti che si terrà il 27 maggio sviluppandosi negli angoli più caratteristici di Pinerolo. Nella presentazione di venerdì sera i vertici di Lions Pinerolo Acaja hanno sottolineato con orgoglio la specificità di un evento in grado di generare coinvolgimento attraverso l’attività motoria declinata in corsa o camminata e slancio solidale.

Si annuncia una giornata intensa di sport, partecipazione e inclusione. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, famiglie, singoli, atleti, camminatori potranno percorrere i 5 o 10 km della10mila. Sarà anche un giorno dedicato alla disabilità intellettiva in vista dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che saranno a Torino dal 4 al 9 giugno: in questa occasione proprio il 27 maggio la torcia olimpica giungerà a Pinerolo per il Torch Run dei giochi, che culminerà con la cerimonia di apertura del 5 giugno a Torino.

Città di Pinerolo, Pro Loco Pinerolo e Unionvolley accoglieranno con tutti gli onori la fiaccola che farà tappa in molte scuole della città al mattino (dalle 8,45 ad Abbadia, alle 11 presso il centro studi delle superiori)per poi giungere in Piazza Vittorio Veneto: qui il tripode resterà acceso per tutta la durata della10mila degli Acaja.

Il percorso della 10mila tocca molti luoghi simbolo di Pinerolo, compreso piazzale San Maurizio dove si arriverà dall’iconica via principi d’Acaja. Alla10mila saranno presenti alcune famiglie di profughi dell’Ucraina e le bimbe accolte dalla Domus Onlus che ormai soggiornano a Pinerolo da molte settimane. Il ricavato dalla manifestazione sarà interamente devoluto a scopo benefico, in particolare per rispondere alle esigenze delle famiglie in difficoltà.

Iscrizioni alla10mila degli Acaja:

presso Joy Runner di corso Piave 21/A a Pinerolo oppure online collegandosi al link: https://www.comunicazione3e.it/10milaacaja/