Hockey ghiaccio, Valpe ritorna in Ihl con una goleada: grande festa promozione a Pergine, 3-11 al Pinè!

E'fatta, la Valpe ritorna in Ihl e alza la Coppa di meritatamente vincitrice del campionato, trasformatosi in marcia trionfale a riprova di quanto questa squadra sia dotata di un potenziale tutto racchiuso nella straordinaria goleada qui a Pergine, contro un Pinè attonito. Un risultato che genera entusiasmo nel mondo sportivo pinerolese tutto, ormai abituato ai passaggi di categoria in questa settimana. In vantaggio con Biasioni sfruttando la superiorità numerica dopo 1’08” il Pinè subisce la pronta reazione della compagine di Grossi, affidata ad un potente tiro da lontanissimo, due metri dietro la blu, siglato da Moreno Rosso. E’una risposta che dà morale alla Valpe, da quel momento decisamente protagonista del primo drittel. Sale in cattedra l’uomo dei gol decisivi in chiave promozione, vale a dire Paolo Gardiol(portò i valligiani in Ihl nel 2018 in quel di Vipiteno), prima abile al 13’22” a realizzare il vantaggio con una precisa conclusione da posizione centrale, sfruttando l’assist di un Samuel Paytra perfetto nel recuperare il disco. Gardiol fa esplodere la folta rappresentanza di sostenitori biancorossi accorsa in Valsugana, ancora un tiro preciso al 18’26” quello con cui il numero 54 valligiano, sfruttando il powerplay, porta i suoi avanti 3 a 1 al primo riposo. Secondo drittel sempre affrontato con autorevolezza dagli ospiti, prima trovando due splendidi interventi di Basraoui, quiAldo Peinettindi ancora mettendo a frutto l’uomo in più, quando al 36’51 l’accorrente Martina corregge a rete l’assist preciso di capitan Salvai. E’De Carli, mentre Pinè le prova tutte e forza il ritmo, ad accorciare le distanze (2-4) sotto porta, in rete Decarli. C'è una regola chiara che segue la Bulldogs in questa stagione e non solo, evitare di recriminare e guardare avanti. Fondamentale la quinta rete di Martina, la cui pregevole doppietta mette in discesa le cose. Adesso la promozione è veramente ad un passo, ci pensa Filippo Salvai, malgrado Rosso in panca puniti, a spegnere i residui ardori dei gialloneri con il contropiede che vale oro colato. Anche se proprio sul finire della penalità arriva il terzo goal del capitano trentino, l'omologo della Valpe fa sette(47'22") e si aggiunge al folto club delle doppiette, anzi nono si accontenta guadagnandosi gli applausi con il terzo sigillo personale, rivelandosi l'uomo emblema di questa finale. Al "banchetto" partecipa quindi Cullati in occasione dell'ottava marcatura ed è un'abbuffata salutare che sazia chi sugli spalti sventola bandiere biancorosse e scandisce il coro "Valpe, Valpe". Altro che gara-2 in trasferta. Mancano 9' e fa clamore il 3-9 sul tabellone luminoso in favore della compagine capace di esaltarsi nella serata di Pergine, evidentemente in grado di trovare slancio da quella vittoria in gara-1 ad 11" dalla sirena, di fronte a 1500 persone. Viene da dire "ragazzi fermatevi" quando arriva anche il decimo gol di Rosso, ma da parte dei torresi, che chiudono la vendemmia fuori stagione con Long, c'è solo voglia di sancire una superiorità strappa applausi, perchè anche un anno fa a Dobbiaco, quando le cose andarono diversamente, si percepiva la voglia di riprovarci con ancora più convinzione. Detto e fatto.

Aldo Peinetti