Inizia ufficialmente la primavera!

Partiamo ovviamente con la solita nota dolente che ormai caratterizza le condizioni meteorologiche degli ultimi 3 mesi sul Piemonte. Non sono previste piogge per tutta la prossima settimana, anzi.

Il nord ovest è infatti ancora sotto l’influsso di correnti orientali fresche legate ad un’area di bassa pressione posizionata sulla Turchia, che saranno gradualmente più secche rispetto ai giorni passati. Per questo motivo dopo una serie di giornate cupe ed uggiose, oggi il cielo è tornato a rasserenarsi quasi totalmente salvo locali addensamenti residui sui rilievi occidentali. Da metà settimana poi questo flusso orientale andrà ad interrompersi definitivamente consentendo tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana ed un rapido innalzamento delle temperature a tutte le quote.

Domani, martedì e mercoledì mattina le temperature massime resteranno stabili intorno o poco oltre i +10 °C mentre al mattino farà ancora fresco, con minime notturne a sfiorare gli zero gradi. Successivamente i valori termici saliranno sicuramente fino a toccare i +15/+17 °C in pianura con la possibilità di arrivare a punte di +20 gradi. Sui rilievi lo zero termico salirà lentamente verso quota 2000m.

Buona settimana a tutti!