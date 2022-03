Vinovo: inaugurata la mostra “Il Rinascimento in Piemonte”

“Il Rinascimento in Piemonte - Tesori d'arte al castello di Vinovo" è la mostra visibile nei saloni del castello Della Rovere fino al 12 giugno. Inaugurazione ufficiale da tutto esaurito, parole di grande entusiasmo delle autorità presenti. Per il consigliere regionale Diego Sarno "dopo questo periodo abbiamo bisogno tutti di un nuovo Rinascimento e questa mostra conferma che il castello vinovese è un luogo perfetto per la trasmissione dei saperi". Per Valentina Cera a nome della Città Metropolitana "si arriva a questa inaugurazione dopo un lungo lavoro di squadra, la cultura è importante e noi come ente abbiamo la piena consapevolezza di cosa vogliamo fare". Gianfranco Guerrini sindaco e la sua vice Maria Grazia Midollini hanno mostrato emozione "per il lungo percorso di recupero architettonico e i lavori in corso sulla facciata rendono il maniero un autentico patrimonio e la grande sfida è farne il centro culturale del nostro paese. Una mostra che segna la ripartenza e dedicata alla famiglia Della Rovere che ha segnato la storia del nostro paese ma non solo, perché la famiglia è stata mecenate di tutte le arti fra Torino e Roma".

Ilario Manfredini, curatore della mostra, ha mostrato orgoglio "perchè sono cresciuto a Vinovo e questo lavoro rappresenta un riconoscimento a Domenico Della Rovere e la sua famiglia per il grande lavoro in campo artistico svolto a Roma, poi a Torino costruendo il Duomo della città e quindi a Vinovo dove alla fine del '400 hanno trasformato il vecchio castello nel maniero che oggi conosciamo. A Torino due sono le grandi opere rinascimentali, ossia il Duomo e il castello vinovese. Quindi questo maniero che ha poi avuto nel '700 grandi riverberi barocchi, ha una potenzialità enorme".

La mostra è aperta il sabato e domenica dalle 10 alle 19, in settimana per gruppi su prenotazione, info tel. 3382313951. Nei saloni del piano nobile il susseguirsi della proposta ripercorre la straordinaria stagione artistica promossa dal Cardinale Domenico Della Rovere: miniature, documenti e riproduzioni provenienti da varie biblioteche e musei uniti a pannelli esplicativi e un filmato rendono la visita un'immersione nella storia.