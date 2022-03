Volley A2 donne, 3 a 0 Pinerolo nell'ultima di regular season: ora finale a Chieri

Vincendo 3 a 0, l'Eurospin Ford Sara Pinerolo chiude in bellezza la regular season. In Sicilia, avversaria l'Egea Pvt Modica, prestazione ospite senza cali di tensione, come testimoniano i parziali 15/25; 12/25; 19/25.

I tre punti conquistati consentono alle pinerolesi di giocare in casa gara 1 della finale promozione contro Brescia. Match in programma a Chieri.