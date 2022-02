Tratta Pinerolo-Torre Pellice, in mattinata un nuovo confronto

È in programma questa mattina – mercoledì 23 - un confronto tra la II Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte (pianificazione territoriale, trasporti e viabilità) e l’Unione montana del Pinerolese con le associazioni operanti sul territorio. Il tema, ancora una volta, la mobilità sostenibile in merito alla riattivazione della tratta ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice. «Sapevamo che la Commissione stava programmando una serie di audizioni riguardanti la riattivazione delle tratte sospese del Piemonte, e a metà dicembre 2021 ci siamo fatti avanti – spiega Fabrizio Cogno, presidente di Legambiente Val Pellice - ; Abbiamo formulato una richiesta congiunta con Unione Montana e amministratori della valle, coi quali ci siamo confrontati nei mesi scorsi, e la domanda è stata accolta. I contenuti del dibattito? Al di là della questione treno, vogliamo comprendere quale sarà in futuro la mobilità della valle. La popolazione sta cambiando, è mutato lo stile di vita, il modo di essere pendolari, di andare a scuola e di recarsi al lavoro. Se vogliamo che la Val Pellice rimanga viva ed abitata, dobbiamo garantire una mobilità adeguata verso l’esterno». All’audizione prenderanno parte Duilio Canale, Presidente dell’Unione montana, Marco Cogno, sindaco di Torre Pellice, amministratori locali, rappresentanti di Legambiente Val Pellice e Barge, di Trenovivo ed altre associazioni.