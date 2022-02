Volley serie A2 donne, grande Pinerolo nel big match: successo su Talmassons in rimonta al tie break

Finisce al tie break, con successo dell'Eurospin Ford Sara, la partita di cartello della settima giornata di ritorno. Primo set in favore delle biancoblù, 25-20 al quale seguiva la replica friulana nel secondo equilibrato parziale, chiuso 22-25. Terza frazione che premiata le friulane(18-25), ma le padrone di casa, sostenute a Villafranca Piemonte da un caloroso pubblico, reagivano raggiungendo il quinto set grazie ad un nuovo 25-22. Zago trascinava le sue compagne all'11-8, premessa al 15-11 sigillato dal muro di Akrari, che vale moltissimo anche per come è maturata.