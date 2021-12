Sanità: nuovamente sospese le prestazioni diagnostiche, garantite solo le prescrizioni con classe U e B

Nuovamente sospese le nuove prenotazioni di visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche in tutte le Asl del Piemonte. Ammesse soltanto le richieste in classe U (urgente) e B (attesa breve). Il provvedimento è conseguente alle recenti disposizioni della Regione in tema di emergenza COVID 19, . Pertanto le Aziende sanitarie hanno sospeso la prenotazione di nuove viste ambulatoriali e prestazioni diagnostiche differibili (Classe D) e programmate (classe P).

Continueranno inoltre a essere garantite le prestazioni di screening e quelle in classe D e P relative a pazienti inseriti in percorsi oncologici, ematologici, nefrologici e di tutela del percorso nascita.

Il numero verde 800.000.500 e l’App “CUP Piemonte”, in questo periodo, quindi consentiranno esclusivamente le prenotazioni in classe U e B.