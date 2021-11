A Tuttomele la prima asta del legname di qualità del Piemonte

La fiera di '"Tuttomele", a Cavour, farà da cornice alla prima asta di legname di qualità del Piemonte. La organizza sabato 13 novembre il gruppo di cooperazione "Traccialegno" con l'obiettivo di valorizzare le produzioni legnose dei boschi piemontesi: «Vogliamo sfatare il mito che i nostri boschi siano privi di legname di qualità e non possano soddisfare le esigenze della falegnameria e dell'edilizia », spiega Paolo Terzolo, dottore forestale del gruppo finanziato dal Psr, che raccoglie numerose imprese locali e tecnici forestali, con il supporto di Environment Park e dell'Associazione Dislivelli.

I LOTTI IN ASTA

Sul piazzale della segheria Perassi (via Bricherasio 22) sono già in visione i 47 lotti (38 di tondame e 9 di segati) provenienti da diverse aree del Piemonte. Il catalogo e la documentazione sono sul sito legnolocalepinerolese.it. Le iscrizioni saranno aperte alle 14, l'asta alle 15. In vendita ci saranno lotti di rovere, cirmolo, larice, abete bianco, frassino, tiglio, castagno, noce e cedro. I larici, i cirmoli e l'abete bianco (sia tondi che segati) sono certificati PEFC. Sette lotti di rovere sono certificati FSC.

LA TAVOLA ROTONDA

L'asta sarà preceduta, al mattino, da un incontro tra operatori della filiera del legno (aperto a tutti) sul tema "Uso del legname di qualità: potenzialità e limiti". Appuntamento alle 10,30 nella Sala consigliare di piazza Sforzini 1 con:

• Marco Bussone - presidente UNCEM nazionale

• Roberto Colombero - UNCEM Piemonte

• Fernanda Giorda - Ordine Dottori Agronomi e Forestali Torino

• Lucio Vaira - Ufficio Forestale Valle Po

• Alberto Perassi - Segheria F.lli Perassi - Cavour (TO)

• Giuseppe Lunghi - Impresa forestale Ciga - Crodo (VB)

• Demis Gonnet - Segheria F.lli Gonnet - Villar Perosa (TO)

• Andrea e Lucia Mainardi - Falegnameria Mainardi - Bardonecchia (TO)

• Omar Barbero - Falegnameria ArteFareLegno - Bibiana (TO)

• Andrea Bouquet - Piccola Falegnameria - Villar Perosa (TO)

• Pier Paolo Brenta - IPLA