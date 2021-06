Villar Perosa: stasera e domani, prima settimana della rassegna estiva "CineVillaggio"

Cominciano questa sera le proiezioni del CineVillaggio, rassegna estiva organizzata da Piemonte Movie a Villar Perosa con una tappa anche a Perosa Argentina, partner anche per il "Premio Fernandel" che parallelamente alla rassegna inaugura la prima edizione. Le 13 serate avverranno al cinema Delle Valli e in diverse sedi sul territorio, tenendo sempre la sala cinematografica come ripiego per il maltempo.

La serata inaugurale si svolgerà proprio al Cinema delle Valli venerdì 18 giugno alle 21 con il film 'Paolo Conte, vieni via con me' di Giorgio Verdelli, anticipato dal corto 'En rang par deux, incontro con Aliou e Afif' di Elisabetta Giusti, Viola Mancini e un momento di avanspettacolo con il concerto 'Paesaggi Contiani' a cura del duo Matteo Castellan e Giulia Sabba.

Sabato 19 giugno la rassegna si sposta nel giardino della chiesa di S. Aniceto, con una selezione di cortometraggi a cura della Calabria Film Commission prima della proiezione di "Cuban Dancer" di Roberto Salinas. Ingresso gratuito.

Le proiezioni proseguiranno dalla settimana successiva fino alla serata conclusiva del 24 luglio. Ingresso alle proiezioni (quando non gratuito): intero 5euro, ridotto 3 (con la Communuty Card da 10 euro/anno). Prenotazioni: [email protected]. com. Link per i biglietti on line a questo link.