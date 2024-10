Cinema & Montagna: storie di resistenza e resilenza a Villar Perosa e Barge

Comincia con l'anteprima di mercoledì sera, mercoledì 9 ottobre al Cinema delle Valli di Villar Perosa, la quarta edizione del festival "Cinema & Montagna - Storie di resistenza e di resilienza" che l'Associazione Piemonte Movie (gestore del cinema della Val Chisone) organizza con il Cinema comunale di Barge.

Sei gli appuntamenti settimanali in programma in ciascuna sala, tra il 15 ottobre e il 20 novembre 2024, il martedì a Villar Perosa e il mercoledì a Barge, nel corso dei quali saranno proposti al pubblico 8 film sulla montagna e 13 proiezioni in programmazione comune e cinque ospiti, generalmente autori o protagonisti dei film in rassegna.

Solo l'anteprima sarà a Villar Perosa di martedì, appunto il 9 alle 21, con il film di Virginia Bellizzi "Oltre la valle", In collaborazione con Distretto Cinema e Contemporanea Film Festival. Il film è dedicato a storie di migranti e volontari che operano nei luoghi di accoglienza della Val Susa.

«I film selezionati danno la priorità alle produzioni piemontesi sul tema della Montagna sostenute dalla Film Commission Torino Piemonte e passate nei festival piemontesi, ma senza dimenticare le produzioni nazionali e internazionali sul tema delle Terre Alte - spiega Alessandro Gaido di Piemonte Movie. La rassegna punta inoltre a coinvolgere un pubblico, non solo generalista, ma particolarmente legato alle tematiche alpine».

Un’attenzione particolare è poi dedicata al coinvolgimento del territorio sul quale si svolge l’iniziativa, a partire dai partner coinvolti: Comune di Villar Perosa, Festival della Montagna di Pomaretto, sezioni del Cai della Val Chisone e del pinerolese, Coordinamento donne di montagna. A questi si affiancano alcune altre collaborazioni di rete con realtà regionali: Film Commission Torino Piemonte, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Museo Nazionale della Montagna, Festival Nuovi Mondi.

IL PROGRAMMA DI "CINEMA & MONTAGNA

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.

Martedì 15 ottobre a Villar Perosa – Cinema delle Valli. Mercoledì 16 ottobre a Barge – Cinema Comunale:

Rimpatriano i reduci del K2 (Italia, 1954,11’) di Mario Fantin.

In collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna.

Ospite a Villar Perosa Marco Ribetti (vicedirettore Museo Nazionale della Montagna).

Lungo il torrente

Martedì 22 ottobre a Villar Perosa, Mercoledì 23 ottobre a Barge:

Lungo il torrente. Il Pellice, un fiume che si racconta (Italia, 2024, 48’) di Stefano Filiddani.

Ospite a Villar Perosa e Barge Stefano Filiddani e il cast del film.

Martedì 29 ottobre a Villar Perosa, Mercoledì 30 ottobre a Barge:

Holy Bread (Iran, 2020, 54’) di Rahim Zabihi

In collaborazione con il Festival Nuovi Mondi.

Ospite a Villar Perosa Fabio Gianotti (Direttore Festival Nuovi Mondi).

Martedì 5 novembre a Villar Perosa, Mercoledì 6 novembre a Barge:

La luna sott’acqua (Italia/Slovenia, 2023, 99’) di Alessandro Negrini.

Ospite a Villar Perosa e Barge Alessandro Negrini.

Martedì 12 novembre a Villar Perosa. Mercoledì 13 novembre a Barge:

Un pasteur (Francia, 2024, 71’) di Louis Hanquet

In collaborazione con il Festival Nuovi Mondi. Ospite a Barge Fabio Gianotti (Direttore Festival Nuovi Mondi).

Martedì 19 novembre a Villar Perosa e Mercoledì 20 novembre a Barge_

I muli ritornano sulle mulattiere (Italia/Francia, 2023, 32’) di Philipp Landauer e Davide Demichelis

Ospiti a Villar Perosa e Barge Davide Demichelis, Luciano Ellena (mastro mulattiere), Paolo e Marco Giraudo (Rifugio Morelli).