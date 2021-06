Incendio a Roletto: Arpa Piemonte sta proseguendo con i controlli per la ricaduta dei fumi

L’Arpa Piemonte sta proseguendo con i controlli per la ricaduta dei fumi in prossimità dell'incendio e nelle aree adiacenti. I COV, Composti Organici Volatili, che sono indicatori dei solventi e delle altre sostanze che stanno corburando/bruciando, nell'area attigua all'incendio hanno valori nell'ordine di qualche microgrammo per metro cubo di aria ambiente (µg/m³), cioè sopra i valori di fondo.

I campionamenti dell'aria stanno proseguendo così come quello delle acque di spegnimento per verificare che queste non si riversino nei principali corpi idrici della zona (bialere e rii).

Arpa sta effettuando ulteriori campionamenti attraverso canister sia nell'azienda che nelle zone di ricaduta per un'analisi del dettaglio i cui dati dovranno essere analizzati in laboratorio.



I risultati dei monitoraggi vengono costantemente comunicati ai Vigili del Fuoco e agli enti competenti per l'adozione delle eventuali misure da adottare.