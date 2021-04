Il governatore Cirio in visita al Drive Through di piazza Perlasca: «Esporteremo il modello Orbassano»

«Esporteremo il modello Orbassano in altre realtà piemontesi»: queste le parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che oggi pomeriggio intorno alle 13 ha visitato il nuovo centro di vaccinazione in modalità “Drive Through” realizzato tra piazzale Perlasca e piazza Peano. Un incontro che ha visto la partecipazione, oltre al sindaco di Orbassano Cinzia Bosso, anche dei primi cittadini dell’area Metropolitana sud e del direttore generale dell’Asl To3 Franca Dall’Occo. Dopo essersi complimentato con l’azienda sanitaria locale per l’intuizione, il governatoredel Piemonte ha visitato l’hub, sostando nei gazebo installati dai volontari della Protezione civile. «Questo drive through realizzato da Orbassano, che permette di vaccinarsi senza scendere dalla propria auto – spiega Bosso – è il risultato di un lavoro di squadra tra Amministrazione e Asl. Grazie alle vaccinazioni potremo riprendere le nostre vite e ritornare finalmente alla normalità».